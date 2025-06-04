Resmi Gazete’de Duyuruldu, İnfaz Yönetmeliği Yürülüğe Girdi

10. YARGI PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak adlandırılan “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yeni düzenlemeye göre, istinaf ve temyiz yoluna başvuru ve inceleme esnasında, davanın açıldığı veya şikayet başvurusunun yapıldığı parasal sınırlar esas alınacak. İstinaf ve temyiz başvurularında dikkate alınacak parasal sınırda meydana gelen artışın, Bölge Adliye Mahkemesinin ya da Yargıtayın bozma veya kaldırma kararları sonrasında yeniden verilen kararlar için uygulanmayacak. İlk karar tarihinde geçerli olan parasal sınırların temel alınmasına yönelik hüküm yürürlükten kaldırılıyor.

NOTERLER İÇİN DİSİPLİN CEZALARI BELİRLENİYOR

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gereği Noterlik Kanunu’nda yapılan değişiklik, noterlere, sıfat ve görevlerine uygun olarak davranmadıkları takdirde, durumlarının niteliğine ve eylemin ağırlığına göre disiplin cezaları verilmesini öngörüyor. Noterlere yönelik uyarma, kınama, para cezası, geçici işten çıkarma ve meslekten çıkarma cezalarının hangi durumlarda uygulanacağı açıkça belirtiliyor. Disiplin cezalarında, nitelik ve ağırlık itibarıyla daha önce belirtilen eylemlere benzer eylemler de ceza gerektiriyor. “Eski cezaların etkisi” hükmü ise “Bir üst veya alt derece disiplin cezasının uygulanması ve zaman aşımı” şeklinde değiştiriliyor.

SUÇA TEŞEBBÜS VE KASTEN YARALAMA CEZALARI ARTIRILIYOR

Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişiklikle, suça teşebbüs edenler için verilecek hapis cezasının alt ve üst sınırı artırılıyor. Suça teşebbüs durumunda, faile verilecek hapis cezası, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre 13 yıldan 20 yıla kadar artırılacak. Kasten yaralama suçuna teşmil edilen hapis cezalarında da artış yapılacakken, kasten başkasının vücuduna acı veren kişilere uygulanacak cezanın alt sınırı 1 yıldan 1 yıl 6 aya çıkarılacak. Ayrıca, suçu kadına karşı işleyenlerin ceza alt sınırı 6 aydan 9 aya yükseltilecek.

TEHDİT SUÇUNDA CAYDIRICILIK ARTIRILIYOR

Yapılan düzenlemelerle tehdit suçlarıyla mücadelede daha etkin olmak ve caydırıcılığı artırmak amaçlanıyor. Mal varlığı itibarıyla büyük zarara yol açılacağı yönünde tehditlerde, mağdurun şikayeti üzerine verilecek hapis cezasının alt sınırı 2 aya denk gelirken; tehdit silahlı yapıldığında ya da suç örgütü tarafından işlendiğinde cezanın üst sınırı 5 yıldan 7 yıla çıkarılıyor.

Trafik SUÇLARINA YENİ CEZALAR GETİRİLİYOR

Yeni kanunla birlikte, trafik güvenliğini tehlikeye atanlara da ağır cezalar geliyor. Ulaşım araçlarını tehlikeli bir şekilde sevk edenlerin uygulanacak hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 4 aya çıkacak. Alkol ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullananların da hapis cezası süresi artırılıyor. Diğer taraftan, açık ceza infaz kurumlarında ve çocuk eğitim evlerinde bulunanların denetimli serbestlikten yararlanabilmeleri için belirlenen koşullar yeniden düzenleniyor.

ÖZEL İNFAZ DÜZENLEMELERİ GETİRİLİYOR

Kanunla birlikte, özel infaz hükümlerinin kapsamı genişletiliyor. 80 yaşını doldurmuş hükümlüler için konutta infaz düzenlemesi sunuluyor. Hükümlülerin talebi üzerine, kasten işlenen suçlarda belirli şartlar dahilinde ceza infaz kurumları dışında, konutlarında ceza çekmeleri mümkün olabiliyor. Ayrıca, ağır hasta olan ya da topluma ciddi şekilde tehlike oluşturmayacak durumdaki hükümlüler için de konutta infaz kararı alınabilecek.

HUKUKİ DÜZENLEMELER VE HAKİMLERİN DURUMU

Susuz alanlarda hukuk seçimine ilişkin yeni bir düzenleme yapılarak hakimin yetkisini kullandığı ve iş sözleşmeleriyle belirlenen hukukun yerine daha sıkı bir ilişkisi olan hukukun uygulanabileceği şartlar oluşturuluyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda yapılan değişikliklerle, yüksek mahkeme üyeliğinden seçilenlerin görev süreleri dolmadan, dönecekleri yüksek mahkeme üyeliğine geri dönmeleri sağlanıyor. Bu değişiklikler, adli ve idari yargıdan seçilenlerin atama sürecinin de belirli bir çerçevede gerçekleştirilmesini sağlıyor.

YASAL DÜZENLEMELER YAYIMLANDI

Yeni düzenleme ile açık ceza infaz kurumlarına ayrılma yönetmeliği de güncellendi. Yönetmelik, mükerrer sayının yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girerek, yargı alanında önemli değişiklikler sağlamakta ve hukukun uygulanmasının daha etkin hale gelmesi amaçlanmaktadır.