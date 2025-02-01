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Resmi Gazete’de Görevden Alma Ve Atamalar

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GÖREVDEN ALMALAR VE YENİ ATAMALAR

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı Uşak Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 22. Bölge Müdürü Oğuzhan Ayrancı görevden alındı.

İLLER BANKASI’NA YENİ ATAMALAR YAPILDI

Görev değişikliklerinin yanında yeni atamalar da gerçekleştirildi. İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine Fuat Uzun ve İlker Şadi İşleyen atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ise Bahameddin Karaköse getirildi.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı atama ve görevden alma kararları, 1 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler kamuoyunda dikkat çekerken, yetkililerden konuyla ilgili detaylı bir açıklama gelmedi.

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