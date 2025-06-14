Resmi Gazete’de Kararlar ve İlanlar Var

14 HAZİRAN 2024 TARİHLİ RESMİ GAZETE İLANLARI

14 Haziran 2024 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete, çeşitli kararların ve ilanların detayları ile birlikte PDF indirilebilir seçenekler sunuyor. Hakim ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) atama kararnamesi bugün yayınlandı. Bu bağlamda, duyurular ve atama kararlarını incelemek isteyenler için önemli bilgiler mevcut.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ

Genel Kurul, çeşitli önemli görevleri üstleniyor. Bunlar arasında: “Başkanvekilini ve daire başkanlarını seçmek”, “Dairelerin kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak”, “Daireler arasında çıkan görev ve işbölümü uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlamak” gibi görevler yer alıyor. Ayrıca, “Hâkim ve Savcıların uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek” gibi etik konular üzerinde de yetkisi bulunuyor.

BİRİNCİ DAİRENİN GÖREVLERİ

Birinci Dairenin sorumlulukları arasında hâkim ve savcılarla ilgili atama ve nakil işlemleri, eğitim programlarına katılma izinleri ve görevleriyle ilgili denetim görevleri yer alıyor. “Hâkim ve savcıların görevlerini kanun ve diğer mevzuata uygun olarak yapıp yapmadıkları” konusundaki denetlemeler Teftiş Kurulu tarafından yürütülmektedir.

İkinci Daire, hâkim ve savcıların yükselme ve birinci sınıfa ayırma işlemlerinden sorumlu. Ayrıca, “Hâkim ve savcı adaylarını mesleğe kabul etmek” ve “Hâkimlik ve savcılık görevine tekrar atanma” gibi konular da bu dairenin görev alanına girmektedir.

GENEL SEKRETERLİK VE TEFTİŞ KURULU

Genel Sekreterlik, HSK’nın idari ve mali işler ile sekreterya hizmetlerini yürütüyor. Genel Sekreter, “birinci sınıf hâkim ve savcılardan” seçilerek atanıyor. Teftiş Kurulu ise HSK adına görev yaparak adli ve idari yargı hâkim ve savcılarını denetliyor. Teftiş Kurulu Başkanı, “Kurul müfettişleri” tarafından destekleniyor ve denetim süreçlerini gerçekleştiriyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan HSK atama kararıyla birlikte yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesi hedefleniyor. Yeni atamalar, yargı faaliyeti ve yönetim süreçlerinin etkinliğini artırma amacı taşıyor.