Resmi Gazete’de Yayımlanan Kararlar

12 HAZİRAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI

12 Haziran 2025 Perşembe tarihindeki Resmi Gazete’de, günün önemli kararları ve ilanlarıyla ilgili detaylar yayınlandı. Bu belgede, ayrıca PDF formatında indirme seçeneği de mevcut. Resmi Gazete’nin kapsamı yasama, yürütme ve yargı süreçlerine dair gelişmeleri içeriyor. Peki, bugün hangi kararlar alındı? İşte 12 Haziran 2025 Resmi Gazete’deki önemli içerikler…

YAPILARLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER

Resmi Gazete’de, “Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı. Yapı Denetim Kuruluşlarının denetim süreçleri bu yeni düzenlemeyle birlikte güncellenecek.

İDARİ MÜEYYİDELERDE DEĞİŞİKLİKLER

Aynı zamanda, “Yapı Denetim Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetimi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” de Resmi Gazete’de yer aldı. Bu tebliğ, yapı denetim süreçlerini etkileyen yeni şartları belirliyor.

MALİ SUÇLARLA İLGİLİ GÜNCELLEMELER

Ek olarak, “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde (Sıra No: 19) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 28)” de yayımlandı. Bu değişiklik, mali suçlarla ilgili araştırma süreçlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor.

Resmi Gazete’de ayrıca, Anayasa Mahkemesi’nin 9/1/2025 tarihli iki önemli kararı da duyuruldu. “2020/17953 Başvuru Numaralı Karar” ve “2023/33667 Başvuru Numaralı Karar” ilgili konularda hukuki bağlayıcılık taşıyor.

DANISTAY KARARLARI VE İLANLAR

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun “E: 2024/6, K: 2025/1” numaralı kararı ve ilgili yargı ilanları da gazetenin içeriğinde bulunuyor. Bunun yanı sıra artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile diğer çeşitli ilanlar da duyuruldu. T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de bu belgede yer alıyor.