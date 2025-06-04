Resmi Gazete’de yayımlandı, infaz düzenlemesi yürürlüğe girdi

10. YARGI PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanunla birlikte, istinaf ve temyiz yoluna başvuru ve incelemede, davanın açıldığı veya şikayet başvurusunun yapıldığı parasal sınırlar dikkate alınacak. Ayrıca, istinaf ve temyize başvuruda esas alınan parasal sınırda yeniden değerleme sebebiyle oluşan artışın, Bölge Adliye Mahkemesinin kaldırma veya Yargıtay’ın bozma kararları üzerine yeniden verilen kararlar hakkında uygulanmaması sağlanacak.

NOTERLİK KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Noterlik Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmakta. Noterlere, sıfat ve görevleriyle uyumsuz davranışları tespit edildiğinde, durumun niteliğine ve eylemin ağırlık derecesine göre disiplin cezaları uygulanacak. Uyarma, kınama, para cezası, geçici işten çıkarma ve meslekten çıkarma cezaları için hangi fiillerin hangi hallerde uygulanacağı hüküm altına alınıyor. Ayrıca, disiplin cezası verilmesini gerektiren eylemlerin öğrenilmesinin ardından 3 yıl geçmişse disiplin soruşturması açılamayacak, 5 yıl geçmişse disiplin cezası verilemeyecek.

YENİ CEZA HÜKÜMLERİ

Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişikliklerle birlikte, suça teşebbüs ve kasten yaralama suçlarına yönelik hapis cezalarının süresi artırılıyor. Suça teşebbüs durumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilecek. Kasten yaralama suçlarında da alt sınırlar yükseltiliyor; örneğin, kasten yaralama fiilinin etkisiyle başkasının vücuduna zarar veren kişi için hapis cezası alt sınırı 1 yıldan 1 yıl 6 aya çıkarılıyor.

TEHDİT SUÇUYLA MÜCADELE ARTIRILDI

Tehdit suçuyla etkin mobilize edilmesi hedefleniyor. Tehditte mağdurun şikayeti üzerine verilecek cezanın alt sınırı 2 ay olarak belirleniyor. Şiddetli tehditlerde ise cezanın üst sınırı 5 yıldan 7 yıla çıkarılıyor.

TRAFİK SUÇLARINA YENİ CEZALAR

Trafik güvenliğini tehlikeye atanlar için cezalar artırılıyor. Kara, deniz veya hava ulaşım araçlarını tehlikeli bir şekilde kullananlara yönelik hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 4 aya yükseltildi. Alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullananlara da hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 6 aya çıkarılıyor.

ÖZEL İNFLAZ HÜKÜMLERİ GELİYOR

Kanun, özel infaz hükümlerinin kapsamını genişletiyor. 80 yaş üstü hükümlüler için evde infaz düzenlemesi yapılacak. Hükümlünün talebi ile belirli koşulları sağladığında cezalarını evlerinde geçirmeleri sağlanabilecek. Ayrıca, ağır hastalık veya engellilik durumu bulunan hükümlülerin de evde infaz olanağı getiriliyor.

HUKUKİ DÜZENLEMELERDE YENİLİKLER

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, senetle ispat zorunluluğu ve senede karşı tanıkla ispat yasağına ilişkin hükümlerdeki parasal sınırların uygulanmasında davanın açıldığı tarihteki miktar esas alınacak şekilde düzenleme yapıldı.

Tüm bu düzenlemelerle birlikte, ceza infaz kurumlarının işleyişi ve ceza adalet sisteminin daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.