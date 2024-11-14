“Resmi Gazete’de Yayınlanan Yargı Reformu”

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI DEĞİŞİYOR

Kanuna göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı’nda soru sayısı 100’den 120’ye çıkarılıyor. Bu değişiklik, sınavların zorluk seviyesini artırma ve katılımcıların bilgi düzeyini daha iyi değerlendirme amacını taşıyor.

YEDİEMİN PARKLARINA YENİ SATIŞ USULÜ

Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirleniyor. Bu düzenleme, kamu yararını gözeterek, uzun süre park halinde kalan araçların değerlendirilmesini sağlıyor.

HUKUKİ SORUNLARDA YENİ DÜZENLEMELER

Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınıyor. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi de, her ne şekilde olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı geçemeyecek şekilde düzenleniyor. Bu, hakaret davalarının daha hızlı sonuçlanmasını hedefliyor.

ARABULUCULUK VE UZLAŞTIRMA YENİLİKLERİ

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Ayrıca, uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getiriliyor. Bu düzenlemeler, arabuluculuk uygulamalarının kalitesini artırmayı amaçlıyor.

AK PARTİ’DEN DÜZENLEMELER

AK Parti’nin kabul edilen önergeleriyle düzenlemeden, evlenen kadının soyadına, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak atanmasına ve Kamulaştırma Kanunu’ndaki değişikliğe ilişkin hükümler de çıkarıldı. Ek olarak birçok madde barındıran kanun, yayım tarihinde yürürlüğe giriyor. Bu düzenlemeler, hukukun çeşitli alanlarında önemli değişimler yaratabilecek nitelikte.