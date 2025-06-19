Resmi Gazete’deki Kararlar Neler?

RESMİ GAZETE’DE BUGÜN YAYIMLANAN KARARLAR

18 Haziran 2025 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete, çeşitli kararlar ve ilanlarla dolu. Bugünün yayınında yapılan açıklamalara ve alınan kararlara ulaşmak için PDF indirme seçeneği de mevcut. Yasama Bölümü, Yürütme ve İdare Bölümü, Yargı Bölümü ve günün ilanları bu belgede yer alıyor. Peki, 18 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de neler var? İşte detaylar.

YASAMA BÖLÜMÜNDEKİ KARARLAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan kararlar arasında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar” bulunuyor. Bu karar, yasama sürecindeki önemli noktaları kapsıyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yürütme ve İdare bölümünde önemli yönetmelik değişiklikleri yapıldı. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde düzenlemeler yapıldı. Ayrıca, Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde de güncellemeler gerçekleştirildi. Sinema sektörünün desteklenmesi hakkında da yönetmelik değişikliği yapıldı. Bunun yanı sıra, Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde yenilikler yer alıyor.

TEBLİĞLER VE YARGI BÖLÜMÜ

İthalatta kota ve tarife kontenjanı idaresine yönelik iki tebliğ yayımlandı. Bunun yanı sıra, ithalat için korunma önlemlerine ilişkin tebliğ de dikkat çekiyor. Ayrıca, 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesi için izin verilmesine dair bir karar alındı. Yargı Bölümünde ise, Anayasa Mahkemesinin 27 Mart 2025 tarihli kararı yayımlandı.

İLAN BÖLÜMÜNDEKİ DUYURULAR

İlan bölümünde yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları yer almakta. Ayrıca, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de bu bölümde bulunuyor. 18 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de önemli gelişmeler ve düzenlemeler yer alıyor, bu kararlar ülkenin çeşitli alanları için geçerlilik taşıyor.