Resmi Gazete’de yayımlandı! 400 bin dolara yükseltildi

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, konutla Türk vatandaşı olma şartı 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarıldı.

En az 500 bin dolarla bireysel emeklilik sistemine giren yabancılara da Türkiye vatandaşlığı verilecek

Türkiye’den konut alan yabancılara Türk vatandaşlığı verilmesine ilişkin yönetmelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, konut alarak Türk vatandaşlığına geçişte 250 bin dolar olan tutar 400 bin dolara yükseltildi. Düzenleme bir ay sonra yürürlüğe girecek.

500 BİN DOLAR ŞARTI

Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikle, en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payı ile bireysel emeklilik sistemine giren ve 3 yıl sistemde kalan yabancılara da Türk vatandaşlığı verilebilecek. Karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin uygulama esaslarını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası belirler.

Kararların, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46’ıncı maddesi gereğince verildiği ifade edildi.