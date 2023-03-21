Resmi Gazete’de yayımlandı! Borçlar ertelendi

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem sonrası depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçlarının ertelenmesine karar verildi.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen büyük deprem felaketinden sonra Cumhurbaşkanlığı, elektrik ve doğalgaz tüketimi ile ilgili bir karar aldı. Resmi Gazetede yayımlanan karara göre; bazı illerdeki tüketicilerin elektrik ve doğal gaz tüketimlerine yönelik tahakkuk ve tahsilat işlemleri 31 Mayıs’a kadar ertelendi.

Bu karara göre; 6 Şubat’ta meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tüketicilerin elektrik ve doğal gaz tüketimlerine yönelik tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin ertelenmesine dair usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, Adıyaman Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan faal veya kullanılabilir durumda olan iletimden bağlı elektrik tüketicileri, orta gerilimden bağlı sanayi abone grubundaki elektrik tüketicileri, orta gerilimden bağlı “kamu ve özel hizmetler ile diğer abone” grubundaki elektrik tüketicileri haricindeki elektrik tüketicilerine yönelik ilgili tedarik şirketleri tarafından gerçekleştirilen tahakkuk ve tahsilat işlemleri 31 Mayıs’a (bu tarih dahil) kadar ertelendi.

Bu süredeki toplam elektrik tüketimine esas fatura bedeli, haziran ayı fatura ödeme döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilecek. Bu işlemler, ilgili tedarik şirketleri tarafından başvuru şartı aranmaksızın yürütülecek