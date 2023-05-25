Resmi Gazete’de yayımlandı! Fatura borçları silindi

Fatura borçları ile ilgili karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Depremin yıkıma yol açtığı 11 il ile ilgili alınan karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçlarının terkinine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre bu tarihten önceki doğal gaz ve elektrik faturası borçlarının alacağından vazgeçildiği duyuruldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde konutu veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı hale gelen elektrik faturası ve doğal gaz faturası borçları silindi.