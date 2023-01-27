Ressam Kemal Yazıcı Dubai’de resim sergisi açtı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrindeki “Bedia Gallery”inin de kurucusu olan Yazıcı, özel davetlilerin katıldığı bir gecede kendi eserlerini tanıttı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ressam, eserlerini çizerken Bodrum’daki balıkçılardan ve yelkenlilerden de ilham aldığını söyledi. Yazıcı, bir eseri hazırlamaya başlamadan önceki sürecin nasıl ilerlediğini soran gazetecilere, şu yanıtı verdi: “İşe hangi renkleri kullanacağımı seçerek başlıyorum. Genellikle sabahları stüdyomda resim yaparım. Sanatım, o gün içinde bulunduğum ruh haline göre değişir. Günlük izlenimlerim yaptığım işi doğrudan etkiler.”

Ressam olmaya karar verdiği süreci de anlatan Yazıcı, “Sanat her zaman benim tutkum olmuştur. Mimar olarak çalıştıktan sonra sanatla uğraşmaya karar verdim. Kendi galerimde eserlerimi sergileyebildiğim, hayallerimin peşinden gidebildiğim için çok mutluyum. Özellikle bir eseri ortaya çıkarmak ve sergilemek için bir alana sahip olmak benim hayalimdi.” diye konuştu.

Kemal Yazıcı’nın eserleri, Dubai’deki Bedia Gallery’i de sergileniyor.