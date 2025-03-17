Restoranda Askeri Üniforma Giyenlere Hapis Cezası

OLAYIN HUKUKİ SÜRECİ

Beyoğlu’nda 16 Nisan 2024’te sosyal medya üzerinden yayımlanan bir videoda, yabancı uyruklu bir kişinin bir restoranda askeri üniforma ile bazı müşterilere servis yaptığına dair görüntülerin ardından başlatılan yargılama sonuçlandı. Mahkeme, sanıklar Abdulkadir Güler, Adnan Kalkmaz ve Yousuf Jaafer’i “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak”, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetini aşağılamak” ve “özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma” suçlarından toplamda 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak, sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, söz konusu videoda askeri üniforma giymiş bir şahsın mekandaki masalara servis yaptığı belirtildi. Yapılan araştırmalarda, işletmenin mesul müdürü Abdulkadir Güler, işletme sahibi Adnan Kalkmaz ve video içerisinde askeri üniforma giymiş olan üçüncü kişi Suriye uyruklu Yousuf Jaafer olarak tespit edildi. İddianamede, yayımlanan videonun, Türkiye’nin askeri teşkilatının saygınlığını zedeleyici bir içerikte olduğu, bunun düşünce özgürlüğü kapsamında hukuki bir koruma göremeyeceği vurgulandı.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ

Söz konusu videoya ilişkin ifadelerine yer verilen iddianamede, Yousuf Jaafer, “Ben 2017 yılının yaz aylarında yasal yollarla Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptım. Daha sonra sosyal medya aracılığıyla video çekme ve gelir elde etme yoluna gittim. Restorana gittiğimde, Dubai’den geldiklerini söyleyen iki yabancı, bana askeri üniformayı getirerek video çekme teklifinde bulundular. Ben de üniformalı videonun daha fazla izleneceğini düşünerek bu teklifi kabul ettim. Üniformalı video çekme amacım kesinlikle Türk askeri teşkilatını aşağılamak değildir” dedi. Jaafer’in, askeri elbiseleri yanıltıcı bir şekilde giyerek video çektiği ve bu videoyu sildikten sonra yayılmasına neden olduğu belirtildi.

SUÇLAMALARIN CİDDİYETİ

İddianamede, sanıklar Güler, Kalkmaz ve Jaafer’in “devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama”, “özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma” ile “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Bu süreç, sosyal medyanın etkilerinin ve kullanılan içeriklerin toplumsal huzur üzerindeki etkilerinin daha fazla gündeme gelmesini sağladı.