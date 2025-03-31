Restoranda Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

BIÇAKLI KAVGA SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çorum’da bir restoranda yaşanan bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı. Olay, Üçtutlar Mahallesi’nde, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.D. eski çalıştığı restorana giderek arkadaşı Nurettin Biçer’i yanına aldı. Restoranda M.D. ile işyeri sahibi H.R.T. ve oğlu İ.T. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavga etmesiyle durum büyüdü.

KAVGA ESNASINDA BİRİ HAYATINI KAYBETTİ, DİĞERLERİ YARALANDI

Kavga sırasında M.D. ve Nurettin Biçer bıçakla yaralandı. Aynı zamanda kavgaya karışan restoran sahibinin akrabaları H.T. ve oğlu A.T. ise darp sonucu yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra onları Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Nurettin Biçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak kavgaya karışan şüphelilerin gözaltına alındığı bildiriliyor.