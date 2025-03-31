Haberler

Restoranda Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

BIÇAKLI KAVGA SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çorum’da bir restoranda yaşanan bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı. Olay, Üçtutlar Mahallesi’nde, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.D. eski çalıştığı restorana giderek arkadaşı Nurettin Biçer’i yanına aldı. Restoranda M.D. ile işyeri sahibi H.R.T. ve oğlu İ.T. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavga etmesiyle durum büyüdü.

KAVGA ESNASINDA BİRİ HAYATINI KAYBETTİ, DİĞERLERİ YARALANDI

Kavga sırasında M.D. ve Nurettin Biçer bıçakla yaralandı. Aynı zamanda kavgaya karışan restoran sahibinin akrabaları H.T. ve oğlu A.T. ise darp sonucu yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra onları Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Nurettin Biçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak kavgaya karışan şüphelilerin gözaltına alındığı bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Çinli Kurtarma Ekibi Myanmar’da Hayat Kurtardı

Mandalay'daki deprem sonrası Çinli kurtarma ekipleri, 6 kişiyi sağ kurtararak çalışmalara devam ediyor. Kurtulanlar arasında hamile bir kadın ve yaşlı bir adam da yer alıyor.
Haberler

Çin’den Myanmar’a Deprem Yardımı Gönderildi

Çin, Myanmar'daki depremzedelere 100 milyon yuan değerinde acil insani yardım malzemesi göndermeye başladı. İlk yardım paketinde çadır, battaniye ve ilk yardım setleri yer alıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.