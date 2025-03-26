Restoranda Yemek Yerken Silahlı Saldırı

SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ ŞİDDETE UĞRADI

Suç örgütü üyesi Erhan Akyol, Mecidiyeköy’deki bir restoranın terasında yemek yediği esnada kasklı bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay, dün akşam saat 19.00 sularında Şişli Merkez Mahallesi’ndeki restoranda gerçekleşti. Yemek bekleyen Akyol’a motosikletle gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı bir saldırı düzenlendi. Akyol’un baldırından vurulması sonucu ağır yaralanırken, restoranda oturan başka bir müşteri Beyhan T. de vücuduna isabet eden mermiyle yaralandı. Ayrıca, H.M. isimli bir çocuk kırılan cam parçalarından etkilenerek yaralandı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren motosikletli saldırganı yakalamak için soruşturma başlattı.

ÖRGÜT LİDERİNİN YARDIMCISI

Saldırıda baldırından yaralanan Erhan Akyol’un, “Cehennem Melekleri” adıyla bilinen suç örgütünün lideri Coşkun Necati Arabacı’nın sağ kolu olduğu öğrenildi. Akyol’un geçmişte Almanya’nın Köln şehrinde bir bara silahla ateş ederek bir kişinin öldürülmesine karıştığı da bildirildi.