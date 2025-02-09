Restorandan Aldığı İçki Öldürdü: Sahip Gözaltında

OLAYIN BAŞLANGICI

Esenkent Mahallesi’nde yaşayan Kazakistanlı Samat İmanbekov, 6 Şubat’ta berberine giderek burada çalışan Ali Haydar K. ve Adnan B.’yi yemek yemeye davet etti. Üç arkadaş, aynı mahalledeki bir restorana gidip yemek yedi ve içki içti. DHA’nın haberine göre yemekten sonra, İmanbekov restorandan daha sonra içmek üzere bir şişe içki satın aldı. Arkadaşlarına, ertesi gün traş olmak için berbere geleceğini ve aldığı içkiyi de burada paylaşabileceklerini söyledi.

TRAŞ GÜNÜ

Ertesi gün akşam saat 21.00’de içki şişesi ile berbere giden İmanbekov, burada traş olmak istedi. Bu süreçte İmanbekov, yanındaki içkiden de tüketmeye başladı. Bir süre sonra uykusunun geldiğini duyduğu İmanbekov, yere uzandı. Berberde çalışan Ali Haydar K. ve Adnan B., İmanbekov’u uyandırmaya çalıştı ancak nefes almadığını fark etti.

OLAY YERİNDEKİ GELİŞMELER

Çalışanlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İmanbekov’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Restoranın sahibi Burhan S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.