“Restoranında Antika Sergileyen İşletmeci”

KÜLTÜREL MİRASI YAŞATIYOR

Hatay’ın Samandağ ilçesinde restoran işleten Murat Dönmez, doğduğu köy Kapısuyu’nun kültürünü yaşatmak amacıyla tam 25 yıldır topladığı 1,500 parça antikayı iş yerinde sergiliyor. Dönmez, köyünün kültürel değerlerini devam ettirmek için bu projeye hobi olarak başladığını belirtiyor.

BİNLERCE PARÇA ANTİKA

Dönmez’in restoranında sergilediği koleksiyonda ahşap kapılar, silahlar, radyolar, mutfak aletleri ve hediyelik eşyalar gibi çeşitli malzemeler yer alıyor. Topladığı parçaların tarihi, 100 yılı aşıyor. Dönmez, “Malzemelerin hepsini köyümden ve çevredeki iki köyden topladım. Bazılarını arkadaşlarım hediye etti” diyor. Ziyaretçilerinin bu antikalarla tarihsel bir yolculuğa çıktıklarını ifade eden Dönmez, koleksiyonuna olan ilginin oldukça yüksek olduğunu vurguluyor.

“Bazı insanlar koleksiyonumdan parça satın almak istiyor, ama ben satmıyorum. Ne kadar para verirlerse versinler, bu parçaları asla vermem” şeklinde konuşuyor. Dönmez, “Öldüğümde ailem bunu korursa mutlu olurum. Bütün insanların tarihine sahip çıkmasını arzu ediyorum” diyerek, bu kültürel mirası geleceğe taşımak istediğini belirtiyor.