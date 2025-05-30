Restorasyon Bitlis Eren Üniversitesi İle Başladı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bitlis’in Tatvan kara yolu kenarında yer alan ve Van Beylerbeyi Hüsrev Paşa tarafından 1579 yılında inşa edilen El Aman Hanı Kervansarayı, aslına uygun olarak restore ediliyor ve fonksiyonel bir hale getiriliyor. Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, hanın içinde konaklama, kütüphane, cep sineması, jeopark bilgi merkezi, el sanatları satış reyonları ve kafeteryaların yer alacağı bir merkez olacağını aktarıyor.

PROJEYE YENİ FONKSİYONLAR EKLENECEK

Yıllara meydan okuyan görkemi ile hâlâ ayakta duran El Aman Hanı’nın restorasyonu Bitlis Eren Üniversitesi tarafından başlatıldı ve bu süreç Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı tarafından finanse ediliyor. İlk başta yalnızca Osmanlı Yazma Eserler Kütüphanesi olarak planlanan proje, daha fonksiyonel olması amacıyla değiştirildi. Proje kapsamında 6 farklı fonksiyon eklenerek, hem turizm hem de bölgeye hizmet verecek bir yapı olarak oluşturulacak. Rektör Elmastaş, hanın birçok hizmet sunacağını vurguluyor.

YIL SONU HEDEFİYLE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elmastaş, restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik kapalı alanı içeren El Aman Hanı’ndaki restorasyonun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Elmastaş, “Konaklamanın da bulunacağı kervansarayda yeme-içme alanları, jeopark müzesi, cep sineması, konferans salonları ve yöresel ürün satış noktaları gibi çeşitli fonksiyonlar bulunacak” diye belirtiyor. Projenin önemli bir parçası olan jeopark müzesinin ise Nemrut Jeoparkı ile entegre bir şekilde çalışacağı ifade ediliyor.

BITLIS’İN TURİZM POTANSİYELİ ARTACAK

Rektör Elmastaş, Bitlis’in turizm merkezi haline geldiğini belirterek, “Kent, turizmde ciddi bir noktaya ulaştı ve yeni mekanlar ortaya çıktı. El Aman Hanı gibi diğer hanlar da mevcut. Tarihi mekanlarla birlikte Bitlis, turizme açılma sürecini yaşıyor. Bu kapsamda üniversite olarak burayı merkez haline getirerek çalışmalarımızı yoğunlaştırmaya devam edeceğiz” diyor.