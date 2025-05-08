Restorasyon Tamamlandı, Kurtuluş Cami Açıldı

RESTORASYONU TAMAMLANAN KURTULUŞ CAMİ İBADETE AÇILDI

Gaziantep’te depremde ağır hasar gören tarihi Kurtuluş Camii, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tamamladığı restorasyon işleminin ardından yeniden ibadete açıldı. Açılış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Bu etkinlik, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunun 101. yıl dönümüne denk geldi ve bu kapsamda restorasyonu tamamlanan 101 eserin de açılışı yapıldı.

TARİHİ KURTULUŞ CAMİ’NİN GEÇMİŞİ

Kurtuluş Cami, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar almıştı. Restorasyon sürecinin titizlikle yürütüldüğü cami, tekrar ibadete açıldı ve kentteki simgesel yapılar arasında yer alıyor. 1892 yılında “Valide Meryem Kilisesi” olarak inşa edilen bu yapı, uzun yıllar cezaevi olarak kullanıldıktan sonra 1960 yılında camiye dönüştürüldü.

GAZİANTEP VALİSİ’NDEN AÇIKLAMALAR

Kurtuluş Cami’nin açılışında konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, tarihi miras niteliğindeki caminin ibadete açıldığını belirtti. 6 Şubat depremleri sonrası Gaziantep’teki 40 tarihi eserin hasar gördüğünü ifade eden Çeber, şu anda 9 caminin tekrar ibadete açıldığını ve diğer 31 eserin ise yıl sonuna kadar açılacağını duyurdu. Çeber, “Türkiye genelinde 101 restorasyonu tamamlanan eserin açılışı yapıldı. Gaziantep Vakıflar Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki 87 tarihi eserimiz var. Bu eserlerin 40’ı farklı derecelerde depremlerden etkilendi,” dedi.

Vali Çeber açılışın ardından, tarihi cami içinde incelemelerde bulundu.