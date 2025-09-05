Rex-Osprey Dogecoin ETF’sini Sunacak

REX-OSPREY DOGECOIN ETF’Sİ PİYASAYA SUNUYOR

REX-Osprey, DOJE borsa koduyla ilk Dogecoin ETF’sini önümüzdeki hafta piyasaya sürme aşamasına geldi. ETF analisti Eric Balchunas, bu lansmanın gerçekleşeceğini doğruladı. Şirket, Cayman Adaları’ndaki yan kuruluşu aracılığıyla yasal engelleri aşmayı planlıyor. Dogecoin, 32 milyar dolarlık piyasa değeriyle Wall Street’e adım atma fırsatını yakalıyor.

LANSMAN DOĞRULANDI

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, X platformundaki açıklamasında REX-Osprey’in Dogecoin ETF’sini önümüzdeki hafta aktif edeceğini belirtti. Bu değerlendirme, şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu etkili dosya temelinde yapıldı. DOJE koduyla işlem görecek ETF, 1940 Yatırım Şirketi Yasası’nın kısıtlamalarını aşmak için Cayman Adaları’nda kurulan yan kuruluş aracılığıyla faaliyet gösterecek.

KAPSAMLI STRATEJİ VE DİĞER KRİPTO VARYANTLARI

Bu yasal geçici çözüm, REX-Osprey’in daha önce Solana staking ETF’sinde başarıyla uyguladığı bir model olarak öne çıkıyor. Resmi dosya, Dogecoin’in yanı sıra XRP, BONK ve TRUMP gibi diğer kripto varlıkların da ETF formatında sunulabileceğine işaret ediyor. Bu çeşitlilik, REX-Osprey’in kripto ETF pazarındaki kapsamlı stratejisini ortaya koyuyor.

DÜZENLEMELERİN ETKİSİ

Paul Atkins’in SEC Başkanlığı dönemindeki kripto endüstrisi lehine artan düzenlemelerin, bu tür ETF’lerin onaylanmasını kolaylaştırdığı görülüyor. Temmuz ayında SEC’in kripto ETF’ler için ayni yaratma ve itfa süreçlerine izin vermesi, bu olumlu trendi pekiştiriyor.