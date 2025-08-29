Rex Shares Ve Osprey Funds Ortaklığı, BNB Odaklı ETF İçin SEC’e Başvurdu

REX SHARES VE OSPREY FUNDS’IN YENİ KRİPTO PARA ETF ADIMI

REX Shares ve Osprey Funds ortaklığı, ABD kripto para ETF piyasasında önemli bir gelişme gerçekleştirdi. İki şirket, BNB Chain Blockchain ekosisteminin yerel kripto para birimi olan BNB üzerine odaklanan bir borsa yatırım fonu için SEC’e başvurdu. Bu gelişme, Donald Trump yönetiminin kripto varlıklara daha olumlu bir yaklaşım göstereceği beklentileri arasında gerçekleşti. Planlanan yatırım aracı, BNB’nin fiyatına doğrudan maruz kalmayı hedefliyor. BNB Chain, Binance tarafından oluşturulan bir Blockchain ekosistemidir. ETF, Cboe BZX Exchange’de işlem görecek ve BNB varlıklarını gizli bir kripto saklama kuruluşu ile güvence altına alacak.

YATIRIM STRATEJİSİ VE POTANSİYEL GETİRİLER

Ayrıca BNB varlıklarının önemli bir kısmının stake edilmesi planlanıyor. Bu strateji, BNB Chain’de kazanılan staking ödülleri ile yatırımcılar için potansiyel getiri artışı sağlamayı amaçlıyor. Fon, katılım paylarını ve geri alımları nakit olarak gerçekleştirecek, ayni işlemecek. Bloomberg ETF analisti James Seyffart’a göre önerilen REX-Osprey staking BNB ETF’sinin en erken 9 Kasım’da faaliyete geçip geçmeyeceği değerlendiriliyor. Bu tahmin, REX-Osprey’nin Solana staking ETF’sini başlatırken izlediği hızlı alternatif rotaya dayanıyor.

DİĞER VARLIK YÖNETİCİLERİ VE PİYASA BEKLENTİLERİ

REX-Osprey, 2 Temmuz’da 1940 Yatırım Şirketleri Yasası kapsamındaki yerel staking ödülleriyle SOL maruziyeti sunan ilk ABD ETF’sini başlatmıştı. Bu yaklaşım, spot Bitcoin ve Ethereum ETF’leri için kullanılan 1933 Menkul Kıymetler Yasası rotasından farklı. Bunun yanı sıra, Bitwise, Grayscale, Franklin Templeton ve VanEck gibi diğer varlık yöneticileri de XRP, Solana, Dogecoin, Cardano, Avalanche, Hedera, Litecoin ve Polkadot gibi varlık odaklı ürünler için SEC’in onayını bekliyor. Bu yoğun başvuru süreci, kripto dostu Trump yönetimi altında, ajansın önceki dönemine göre daha dostane bir tutum göstereceği beklentileri ile bir araya geliyor.