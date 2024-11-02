Rey Manaj Sakatlığı Nedeniyle Kadroda Yok

Sakatlık Durumu Açıklandı

Net Global Sivasspor’un, golcü oyuncusu Rey Manaj’ın Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığı belirtildi. Kulüpte yapılan açıklamada, Rey Manaj’ın, kırmızı-beyazlıların Trendyol Süper Lig’in 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Adana Demirspor ile oynadığı maçın sonlarında sakatlandığı ifade edildi.

Yapılan Kontrollerde Yırtık Belirlendi

Rey Manaj’a gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde, adalesinde yırtık tespit edildi. Yıldız futbolcu, daha önce de ciddi bir sakatlık yaşamış ve takıma geri dönmüşken, bu yeni sakatlık durumu, takımın kadrosunu olumsuz etkiliyor. Rey Manaj haricinde, sakatlıkları devam eden orta saha oyuncusu Alex Pritchard ve kaleci Hüseyin Arslan’ın da, bugün oynanacak Çaykur Rizespor maçında yer almayacakları bildirildi.