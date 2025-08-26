Reyhan Özcan, Muş Birincisi Oldu

REYHAN ÖZCAN’IN BAŞARISI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) sayısal alanda Türkiye 328’incisi ve Muş birincisi olan Reyhan Özcan, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne yerleşti. Özcan, bu yıl Muş’ta YKS’ye katılarak sayısal alanda gelecek vaad eden bir sonuç elde etti. Türk Kızılayı tarafından yapılan desteklerle Özcan, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne tam burslu olarak kabul edildi.

MENTÖRLÜK VE DESTEKLERİN ETKİSİ

Özcan, kazanımının arkasında disiplinli çalışma ve Türk Kızılayın sağladığı destek olduğunu vurguladı. “Türk Kızılayın bize verdiği mentörlük, kariyer planlama, psikososyal destekler ve maddi yardımları oldu. Bu sayede daha motive oldum, gelecek adına daha umutluydum.” sözleriyle bu konudaki düşüncelerini paylaştı. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü tercih etmesinin nedenini teknoloji ve yapay zeka alanına olan ilgisiyle açıkladı. “Çağımız teknoloji ve yapay zeka çağı. Dünya her geçen gün değişiyor. Bu alanlarda üretmek, insanlara fayda sağlayacak işler yapmak istiyorum.” dedi. Özcan, sağlık teknolojileri ve giyilebilir cihazlar gibi insan odaklı projelerde çalışmayı hedefliyor.

AİLENİN EĞİTİME VERDİĞİ ÖNEM

Reyhan Özcan’ın ağabeyi Şahin Özcan, diş hekimi olmayı hedeflediğini belirterek ek tercih hakkını kullanmak için başvuru tarihlerini beklediğini ifade etti. “Aile olarak eğitime önem veriyoruz. 8 yıl önce trafik kazasında babamı kaybettim. Bundan sonra okumaya ağırlık verdik çünkü başka türlü hayata tutunamayacağımızı biliyorduk.” düşünceleriyle eğitim sürecine olan bakış açısını aktardı. Özcan ailesinin annesi Gülnaz Özcan, “Yedi çocuğum var, hepsinin okumasını ve hayatlarını kurtarmalarını istiyorum.” dedi. Ayrıca, “Çocuklarım okurken Kızılay her zaman yanımızdaydı. Bunun için çok teşekkür ediyorum.” diyerek Türk Kızılayın yardımlarının önemini vurguladı.

BAŞARIYI KUTLAMA ZİYARETİ

Türk Kızılay görevlileri, Reyhan Özcan’ı evinde ziyaret ederek elde ettiği başarı nedeniyle kutladı. Bu ziyaret, Türk Kızılayın eğitime ve gençlerin gelişimine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.