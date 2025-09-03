Reyhan Şef, Hazine Arazisi Dolandırıcısı

REYHAN ŞEF HAKKINDAKİ İDDİALAR

İstanbul’da bir yemek yarışmasıyla tanınmış olan şef Reyhan, eşiyle birlikte “hazine arazilerini düşük bedelle kiralama” vaadiyle dört kişiden toplamda 28,5 milyon lira alma iddialarıyla gündemde. Reyhan Şef ve dini nikahlı eşi M.S.S., restoran müşterileriyle kurdukları ilişkilere dayanarak, eşinin avukat olduğunu vurgulayarak, herhangi bir ihale sürecine gerek kalmadan orman niteliğini kaybetmiş hazine arazilerini düşük maliyetle kiralayabileceklerini öne sürdü. Bu vaatler doğrultusunda mağdurlardan toplamda 28,5 milyon TL toplandığı iddia ediliyor.

SORUŞTURMA VE SONUÇLARI

Mağdurların şikâyetleri üzerine başlatılan bir soruşturma sonucunda çift gözaltına alındı. Reyhan Şef, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eşi M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Reyhan Şef, 2019 yılında Seda Sayan’ın sunduğu “Yemekteyiz” adlı yemek programında yer alarak haftanın birincisi oldu. Bu başarısı sayesinde adını duyuran Reyhan, kısa bir süre içerisinde ekranlarda tanınan bir isim haline geldi. Yarışmadan sonra “Reyhan Şef” olarak anılmaya başlanan bu isim, sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesi elde etti. Yemek paylaşımları ve programdaki performansı sayesinde özellikle yemek severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Elde ettiği bu başarıyı değerlendiren Reyhan S., İstanbul’da bir restoran açarak gastronomi alanındaki girişimlerine devam ediyor.