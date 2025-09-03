Reyhan Şef, Hazine Arazisi İddiasında Bulundu

REYHAN ŞEF’İN KİMLİĞİ

İstanbul’da katıldığı bir yemek yarışmasıyla tanınan şef Reyhan, eşiyle birlikte “hazine arazilerini düşük bedelle kiralama” vaadiyle dört kişiden 28,5 milyon lira topladığı iddialarıyla gündeme geldi. Reyhan Şef ve dini nikahlı eşi M.S.S., restoran müşterileriyle bağlantılarında eşinin avukat olduğunu ve orman niteliğini kaybetmiş olan hazine arazilerini herhangi bir ihale sürecine girmeden düşük maliyetle kiralayabileceklerini dile getirdi. Bu vaatler aracılığıyla mağdurlardan toplamda 28,5 milyon TL aldığı öne sürüldü.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI

Mağdurların şikâyetleri üzerine başlatılan soruşturma sonucunda çift gözaltına alındı. Reyhan Şef, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eşi M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TELEVİZYON KARİYERİ VE RESTORAN YATIRIMI

Reyhan S., 2019 yılında Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz adlı yemek programına katılarak haftanın birincisi oldu. Bu başarısı sayesinde kısa süre içinde tanınan bir isim haline gelen Reyhan, özellikle sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi edindi. Yemek paylaşımları ve programdaki performansı ile yemek severlerin ilgisini çekmeyi başardı. Elde ettiği bu ünü değerlendirerek İstanbul’da bir restoran açtı ve gastronomi alanındaki girişimlerini sürdürdü.