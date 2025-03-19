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Reyhanlı’da Alevler Kamyoneti Küle Çevirdi

REYHANLI’DA PARK HALİNDEKİ KAMYONET ALEV ALEV YANDI

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde park halinde bulunan bir kamyonet, aniden alevler içerisinde kaldı. Yangın, Reyhanlı’nın Yeni Mahallesi Adliye Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

ALEVLERİ GÖREN VATANDAŞLAR HIZLA İHBARDA BULUNDU

Park halindeki kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın yapılmasının ardından, kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Tamamen yanmış olan kamyonet, kullanılamaz duruma geldi.

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