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Reyhanlı’da Alkollü Araç Devrildi

KAZA ANINDA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, alkollü bir sürücünün kullandığı hafif ticari aracın kontrolden çıkarak devrilmesi ve göle düşmeye bir adım kala durması, güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, gece saatlerinde Reyhanlı ilçesinin Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi.

TAKLA ATAN ARAÇ VE YARALILAR

Sürücü Ş.P. idaresindeki hafif ticari araç, yolda ilerlerken takla attı. Takla atan aracın göle düşme anı da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kaza sonucunda 20 yaşındaki sürücü Ş.P. yaralandı. Olayı gören çevredeki kişiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım çağrısında bulundu.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kısa bir süre içinde olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri ulaştı. İtfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü takla atan araçtan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralı, Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan incelemelerde sürücünün 1.16 promil alkollü olduğu belirlendi.

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