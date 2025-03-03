Reyhanlı’da Araba Tarla Uçtu, 3 Yaralı

REYHANLI İLÇESİNDEKİ ARAÇ KAZASI

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir Fiat marka hafif ticari araç tarlaya uçtu ve içinde bulunan üç kişi yaralandı. Kaza, Antakya-Reyhanlı yolu üzerindeki Tayfur Sökmen Mahallesi’nde gerçekleşti. İ.H. yönetimindeki 31 APK 805 plakalı Fiat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya düştü.

KAZA SONRASI YARDIM SEVKİYATI

Kaza anını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa süre içinde bölgeye ulaşarak, araçta sıkışan yaralıları kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yabancı uyruklu M.E.’nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.