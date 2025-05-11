Reyhanlı’da Bombalı Saldırı Anıldı

ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013 tarihinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki bombalı saldırının 12. yılı münasebetiyle bir anma programı gerçekleştirildi. Reyhanlı Belediyesi önünde toplanan grup, yaşamını yitirenlerin yakınlarının da aralarında bulunduğu bir kalabalık, 11 Mayıs Şehitler Anıtı’na yürüyüş yaptı. Katılımcılar, ellerinde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarıyla anıt önünde saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu. Programda, saldırılarda ölen bireylerin isimleri anons edildi, Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

HATIRLATILAN ACILAR

Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk, programda yaptığı konuşmada, 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların acılarının hâlâ taze olduğunu dile getirdi. Öztürk, her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirtirken, “Milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğini bozmaya çalışan tüm hain gruplara karşı duruşumuz asla sarsılmayacaktır. Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği, refahı, esenliği, memnuniyeti ve mutluluğu yegane gayemizdir.” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Patlamalarda 11 yakınını kaybeden Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak da milletin birlik ve beraberliğinin hiçbir zaman bozulmayacağını belirtti. Yumuşak, “Her zaman olduğu gibi dimdik ayaktayız. Acılarımız hâlâ taze ama birlikte güçlü kaldık. Reyhanlı halkı zorluklara rağmen hep bir arada durdu, durmaya da devam edecek.” şeklinde konuştu. Anma programına, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ve 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna da katıldı. Programın ardından, motosikletli gruplar anma sürüşü yaptı.