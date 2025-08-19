Haberler

Reyhanlı’da Dişi Köpek Yavru Kedi Besliyor

DEPREMZEDE KÖPEK ANNE OLDU

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde depremzede olduğu belirtilen dişi köpek, sahiplerinin çöpte bulduğu kediye annelik yapıyor. Reyhanlı’da ayakkabıcılık yapan İbrahim Budanur (47), yaşanan büyük felaketin ardından bir süre konteynerde kalıp, Adana’ya taşındı. Budanur, komşularından kendilerine verilen ve depremzede olduğu söylenen dişi köpeği sahiplendi. Aile, bu köpeğe ‘Şifa’ adını verdi.

ÇÖPTEN KEDİ BULMAK

Kısa bir süre sonra, çöpte ölmek üzere bir yavru kedi bulan aile, kediyi evlerine getirmeye karar verdi. Gebe durumda olan Şifa, yeni sahiplenilen yavru kediyi emzirerek, ona annelik yapmaya başladı. ‘Gofi’ adı verilen kedi, zamanla sağlığına kavuştu. Hatay’a dönen ailenin, Şifa ve Gofi ile birlikteki görüntüleri ise görenler üzerinde olumlu bir etki bıraktı.

İKİNCİ KEZ GEBE KALDI

Şifa, ikinci kez gebe kalmayı başardı ve Gofi’yi hâlâ emzirip, kendi yavrusu gibi benimsiyor. İbrahim Budanur, “Ailemizin bir parçası haline gelen köpek ile kedi, anne ve yavrusu gibi davranıyor” şeklinde duygularını ifade etti.

