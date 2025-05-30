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Reyhanlı’da Kedi Borudan Kurtarıldı

KEDİ KURTARMA OPERASYONU

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir öğrenci yurdunun tuvaletinde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yurtta kalan öğrenciler, tuvaletin gider borusundan gelen kedi sesi ile hemen itfaiyeye haber verdi.

İTFAİYE EKİBİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, tuvalet giderinin bağlantı kısmını sökerek yavru kediyi kurtardı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenerek, kurtarılan yavru kedi doğaya salındı. Bu olay, yurtta kalan öğrenciler arasında sevinçle karşılandı.

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