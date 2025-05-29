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Reyhanlı’da Kediyi Zabıta Kurtardı

MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ KURTARILDI

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, belediye binası çevresinde yer alan reklam panosunda mahsur kalan yavru kedi, zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, gece saatlerinde Reyhanlı Belediye binası önündeki parkta yaşandı.

OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Parkta bulunan reklam panosunda sıkışmış yavru kedi, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi ve durumu hemen belediye yetkililerine iletti. İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekibi, panonun kilidini açarak yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

KEDİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILDI

Kurtarma işleminin ardından sağlık durumu iyi olan yavru kedi, beslenmesi sağlandıktan sonra sokağa salındı.

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