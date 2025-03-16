Reyhanlı’da Kiralar Suriyelilerin Dönüşüyle Düştü

REYHANLI’DA KİRA FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde deprem sonrası artan nüfus ile konut kiraları büyük ölçüde yükselmişti. Ancak, Suriyelilerin ülkelerine dönüşü ile birlikte kiralarda bir düşüş görülüyor. Emlakçı Ahmet Naimoğlu, “Kira fiyatlarının rejimin devrilmesiyle hızla düştüğünü” belirtiyor ve doğalgazlı konut kiralarının 10 bin TL ile 15 bin TL civarında olduğunu aktarıyor. Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından geri dönüşleri artmış durumda. Reyhanlı, sınır noktasındaki konumu gereği muhacirler için önemli bir sığınma alanı olmuştur.

PİYASADA SABİTLEŞME GÖRÜLÜYOR

Reyhanlı’da Suriyelilerin geri dönüşü, deprem ile birlikte artan kiraların ve satılık konutların fiyatına yansıyor. Rejimin devrilmesinin ardından konut fiyatlarının hızla düştüğünü söyleyen Ahmet Naimoğlu, “Bayrama sayılı günler kala konut fiyatları sabit duruma geçti” diyor. Reyhanlı’da doğalgazlı evlerin kira fiyatları 10 bin TL ila 15 bin TL arasında değişiyor, satılık ev fiyatları ise 1,5 milyon TL’den başlıyor. Emlakçı, daire fiyatlarının 1 milyon 300 bin TL ile 2 milyon arasında değiştiğini ifade ediyor.

Reyhanlı’da ev piyasasında iyileşme gözlemleniyor. Emlakçı Naimoğlu, “Genel olarak piyasada fiyatlarda iyileşme var” diyor ve yerli halkın düşük fiyatlarla alım imkanlarının arttığını belirtiyor. Daire fiyatlarında bir artış olduğunu söyleyen Naimoğlu, “1 milyon 300 bin TL ile 1 milyon 400 bin TL arasındaki daireler tükenmek üzere. Piyasa, 8 ila 10 yıllık binalarda 1 milyon 600 bin TL’den 1 milyon 700 bin TL’ye tırmanıyor” şeklinde aktarıyor. Suriyelilerin geri dönmesi ile birlikte bu süreçte aceleyle satılan dairelerin genel olarak düşük katlarda olduğu gözlemleniyor.

KİRA FİYATLARINDA STANDARTLAŞMA

Reyhanlı’da 1+1 ve 2+1 daire bulmanın gittikçe zorlaştığını ifade eden Ahmet Naimoğlu, kiralık fiyatlarının standart bir seviyeye geldiğini belirtiyor. Doğalgazlı dairelerin kiraları 10 bin TL ile 15 bin TL arasında, doğalgazsız olanların ise 5 bin TL ile 8 bin TL arasında değişiyor. İlk günlerdeki panik durumunun şimdi düzeldiğini belirten Naimoğlu, “Üzerinden 15 gün geçtikten sonra fiyatların yukarıya doğru tırmanışa geçeceğini öngörüyoruz” dedi. Özellikle devlet memurları ve sağlık çalışanları için 1+1 ile 2+1 daire tedarikinde zorluk yaşandığı vurgulanıyor. 3+1 daireler ise genellikle büyük ailelerin tercihi olarak, 10 bin TL ile 15 bin TL arasında kiralanabiliyor.