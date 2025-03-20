Reyhanlı’da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

KAZANIN YAŞANDIĞI YER VE ANLAR

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın karıştığı bir kaza sonucunda 1’i ağır toplamda 2 kişi yaralandı. Motosikletin hafif ticari araca saplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Reyhanlı’nın Yeşilova Mahallesi Sultan Alparslan Lisesi yakınlarında meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, dönüş yapmaya çalışan hafif ticari araca çarptı.

KAZA SONRASI HAREKETLER

Kaza sonucunda motosiklet üzerindeki 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Motosikletin hafif ticari araca saplanma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, bölgeye polis ve ambulans gönderildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı olan motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Abdulkerim H. ve 17 yaşındaki Hüseyin E.’yi Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne götürdü.