Reyhanlı’da Motosiklet Kazası Yaşandı

REYHANLI’DA KAZA ANLARI KAMERADA

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen bir kazada, otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi havaya fırladı. Küçük bir kızın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Reyhanlı ilçesinin Yeni Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI VE YARALILAR

Trafikte seyreden Ahmet P. yönetimindeki 31 APA 993 plakalı motosiklet, 20 ALY 809 plakalı bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet P. ve yanındaki Şehmus D. ağır yaralandı. Kaza anında okuldan eve dönen küçük kız, olaydan kıl payı kurtuldu. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından, olay yerine polis ve ambulans ekipleri hızla yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kazanın olduğu yere gelerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve ardından hastaneye kaldırdı. Polis, kaza ile ilgili detaylı incelemeye başladı.