Reyhanlı’da Motosikletten 6 Kilo Esrar

ESRAR OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, yol kontrolü yapan polis ekipleri bir motosikleti durdurarak önemli bir işleme imza attı. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları motosiklette, çuval içerisinde gizlenmiş 6 kilogram esrar ele geçirdi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Motosikletten indirilen Y.T. ve M.Z. isimli şahısların yapılan üst aramalarında uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından mahkemeye çıkarıldılar ve tutuklanarak cezaevine gönderildiler.