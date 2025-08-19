Haberler

Reyhanlı’da Motosikletten 6 Kilo Esrar

ESRAR OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, yol kontrolü yapan polis ekipleri bir motosikleti durdurarak önemli bir işleme imza attı. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları motosiklette, çuval içerisinde gizlenmiş 6 kilogram esrar ele geçirdi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Motosikletten indirilen Y.T. ve M.Z. isimli şahısların yapılan üst aramalarında uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından mahkemeye çıkarıldılar ve tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

ÖNEMLİ

Haberler

Sultanbeyli’de Minibüs Oto Çarpıştı

Sultanbeyli'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla hastaneye sevk edildi.
Haberler

Sultanbeyli’de Aşırı Süratle Çarpışma

Sultanbeyli'de hız yapan bir sedan otomobil, sürücü kursuna ait minibüsle çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.