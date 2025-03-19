Reyhanlı’da Park Halindeki Kamyonet Yandı

YANGIN HAFİF DELİKLERDEN BAŞLADI

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki bir kamyonet alevler içinde kaldı. Yangın, Reyhanlı ilçesindeki Yeni Mahallesi Adliye Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Mahallede durmakta olan kamyonet, henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı.

VATANDAŞLAR DURUMU BİLDİRDİ

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbarın ardından olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonucunda tamamen yanmış olan kamyonet, kullanılamaz bir duruma geldi.