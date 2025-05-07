Reyhanlı’da Soğan Üreticileri Eylem Yaptı

SOĞAN ÜRETİCİLERİ PROTESTO EYLEMİ DÜZENLEDİ

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde soğan üreticileri, artan maliyetler ve düşük alım fiyatlarına yönelik bir protesto düzenledi. Reyhanlı’nın Akyayla köyünde, Soğan ve Patates Üreticileri Derneği öncülüğünde toplanan çiftçiler, yaşadıkları sıkıntıları dile getirmek için eylem gerçekleştirdi. Üreticiler, artan maliyetler karşısında tepkilerini göstermek amacıyla soğanlarını yere döktü.

ÜRETİCİLERDEN GÜÇLÜ SESLENİŞ

Eylemde, girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğu ve çoğu malzemenin ithal edildiği bilgisi gündeme geldi. Çiftçiler, “Kredi borcuyla traktör alıyoruz” diyerek içinde bulundukları zor durumu anlattı. Protestoya, yüzlerce işçinin yanı sıra eski CHP Milletvekili İsmet Toktemir de destek verdi. Üreticiler, taleplerinin karşılanmasını bekliyor.