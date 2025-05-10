Reyhanlı’da Terör Saldırısı, 7 Sözsüz

REYHANLI SALDIRISINDA KAYBEDİLEN ANNE VE ÇOCUKLARI

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden 7 çocuk annesi Kadriye Alyar, geride bıraktığı evlatları ile birlikte her yıl Anneler Günü’nü hüzünle geçiriyor. 12 yıldır süregelen bu acı, 53 vatandaşın yaşamını yitirdiği saldırının etkisini hala hissettiriyor. Kadriye Alyar, alışverişe çıktığı sırada gerçekleşen bu korkunç olayda 37 yaşında hayatını kaybetmişti ve geride kalan 7 çocuğu uluslararası bir acının parçası haline geldi.

ACILAR DAHA DÜN GİBİ

Acılı evlat Resul Alyar, “Her 11 Mayıs’ta o acı günü yaşıyorum, üzerinden 14 yıl geçse de daha dün gibi acılarımız” diyerek hissettiği derin hüznü dile getiriyor. Kaybettiği annesinin her 11 Mayıs’ta Annesine hediyeler alarak kutladıkları Anneler Günü’nün artık buruk geçtiğini belirtiyor. Resul, annesiyle birlikte büyüyemeyen ikiz kardeşlerinin 6 aylıkken vefat etmesinin ardından yaşadığı duygusal karmaşayı paylaşıyor. “Annem yaşanan patlamada şehit oldu. Annemin evde olmadığını fark ettim ve çarşıya gittiğimde bulamadım, ardından da vefat haberini aldık” diyor.

İKİNCİ ANNELERİ VE BİRLİKLERİ

Resul, “Devletimizden Allah razı olsun, tek tek olayın faillerini buluyor” ifadesiyle, faillerin yakalanmasını istediğini vurguluyor. Kardeşleriyle aralarının iyi olduğunu ancak içlerinde bir burukluk hissettiklerini ifade ediyor. “Anneler Günü’nde abimle çiçek alıp anneme verirdik, mutluyduk. Şimdiyse içimiz hep burukluk var” diyor. Ayrıca, “Herkesin telefonunda annesine ait bir kayıt var ama bizim öyle bir kayıt yok. Patlamadan sonra 3 halam bizi büyüttü, Rabbim onlardan razı olsun” diye ekliyor. Devlettin şehitliğin verilmesini istediğini de belirtiyor.