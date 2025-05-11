Reyhanlı’da Terör Saldırısı Anıldı

TERÖR SALDIRISININ YILDÖNÜMÜ ANILDI

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013 tarihinde meydana gelen iki bombalı minibüs patlaması sonucunda hayatını kaybeden 53 kişi, terör saldırısının 12’nci yıl dönümünde anılıyor. Bu trajik olayda biri belediye binası önünde, diğeri ise çarşı merkezinde olmak üzere toplam iki minibüs patlatılarak, birçok insanın yaşamı sona erdi. Saldırının ilk patlamasının gerçekleştiği Reyhanlı Belediye binası önünde, hayatını kaybedenlerin aileleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Kortej eşliğinde ikinci patlamanın gerçekleştirdiği PTT şubesi yakınlarına yürüyen kalabalık, ellerinde yaşamını yitirenlerin fotoğrafları ve Türk bayrakları taşıdı. Yürüyüş, ikinci patlamanın meydana geldiği bölgedeki Reyhanlı Şehitler Anıtı’na ulaştı. Anıtta, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek dualar edildi.

VATANA İNANANLARIN SELAMI

Anıt önünde konuşma yapan 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, şehitlerin vatan için hayatlarını kaybettiklerini belirttikten sonra “Benim oğlum kimin için öldü biliyor musunuz? Vatanı için ölmüş. Selam olsun vatanı için ölenlere, selam olsun vatan için direnenlere. Kahrolsun vatan hainleri” diye ifade etti. Konuşmaların ardından, ‘Yılın Annesi’ seçilen Şemse Yaşar’a Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk tarafından bir plaket verildi. Törenin sonunda vatandaşlar anıta karanfil bıraktıktan sonra dağıldılar.