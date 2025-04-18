Reyhanlı’da Tır Yangınında 6 Araç Yanmış

TIRDA YANGIN ÇIKTI

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, Cilvegözü Sınır Kapısı’nın araç bekleme sahasında park halindeki otomobil yüklü tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın, Suriye’ye götürülmek üzere hazırlanan araçların bulunduğu tırda gerçekleşti.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Yangının bildirilmesinin ardından, bölgeye Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahaleleri sonucunda yangın söndürüldü. Ancak ne yazık ki bu olayda tırda bulunan 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.