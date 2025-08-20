Haberler

Reyhanlı’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

HATAY’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, motosikletle uyuşturucu taşıyan şahsın üzerinden toplamda 6 kilogram esrar çıkarıldı. Bu operasyonda 2 kişi tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretine karşı yürütülen mücadele çalışmalarını devam ettiriyor.

MOTOSİKLETTEKİ ARAMA SONUCU ESRAR BULUNDU

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, Reyhanlı’da durdurulan motosiklet üzerinde arama gerçekleştirildi. Motosikletin sürücüsü Y.T. ve yanında bulunan M.Z.’nin üst aramaları sırasında 6 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.T. ve M.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve burada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

