Reyhanlı’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

REYHANLI’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik sürdürdükleri çalışmalar çerçevesinde bir motosikleti durdurdu.

GÖZALTINA ALMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Motosiklette bulunan Y.T. ile M.Z.’nin üst aramasında 6 kilogram esrar bulundu. Gözaltına alınan bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.