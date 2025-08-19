Haberler

Reyhanlı’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

REYHANLI’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik sürdürdükleri çalışmalar çerçevesinde bir motosikleti durdurdu.

GÖZALTINA ALMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Motosiklette bulunan Y.T. ile M.Z.’nin üst aramasında 6 kilogram esrar bulundu. Gözaltına alınan bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Putin, Barış Sürecini Başlatmayı Kabul Etti

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın barış sürecine katkılarını öne çıkardı. Putin, Zelenskiy ile bir görüşme yapmayı kabul etti. ABD, Ukrayna'da askeri varlık bulundurmayacak.
Vezirköprü Arkeoloji Çalıştayı Tamamlandı

Vezirköprü ilçesinde düzenlenen çalıştay, Oymaağaç Höyüğü kazılarının 20. yılına odaklandı. Tarihi eserler ve kültürel mirasın korunması tartışıldı.

