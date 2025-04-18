Reyhanlı’da yangın, 6 araç zarar gördü

YANGIN OLAYI

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki oto çekerde yer alan araçlardan birinde çıkan yangın, diğer otomobillere de sıçrıyor. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda sıfır kilometre 6 otomobil kullanılamaz hale geliyor.

YANGININ ÇIKIŞ NOKTASI

Reyhanlı ilçesinde saat 18.00 sıralarında, Türkiye’nin Suriye’ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı yakınındaki alanda park halinde bulunan oto çekerdeki ihraç edilmek üzere bekleyen araçlarda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başlıyor. Alevler, rüzgarın etkisiyle çekerdeki diğer otomobillere sıçrıyor.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Diğer TIR sürücülerinin yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk ediliyor. İtfaiye erlerinin yoğun çabası sonucunda, yangın kısa sürede kontrol altına alınıyor. Yangında 6 adet sıfır kilometre otomobilin kullanılamaz hale geldiği bildiriliyor. Yaralanma veya can kaybı olmadan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.