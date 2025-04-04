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Reyhanlı’daki Fabrika Yangını Söndürüldü

REYHANLI’DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde söndürüldü. Yangın, Reyhanlı ilçesinin Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında gerçekleşti.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLI MÜDAHALE YAPTI

Olayın ardından ihbar üzerine yangın mahalline hızlıca itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevler, ekiplerin anında müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucunda geri dönüşüm malzemelerinde hasar oluştu.

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