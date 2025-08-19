Haberler

Reyhanlı’daki Köpek, Kediye Annelik Yapıyor

DEPSELEN GÜÇLÜ BAĞLAR

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, depremzede olduğu belirtilen dişi köpek, sahiplerinin çöpten kurtardığı yavru kediye annelik yapıyor. Reyhanlı’da ayakkabıcılık yapan İbrahim Budanur (47), asrın felaketi sırasında Hatay’ın Antakya ilçesinde bir süre konteynerde yaşadıktan sonra Adana’ya taşındı. Budanur, komşularından kendilerine önerilen ve depremzede olduğu söylenen dişi köpeği sahiplendi. Aile bu köpeğe ‘Şifa’ ismini verdi.

YENİ BİR AİLE ÜYESİ

Bir müddet sonra çöpten ölmek üzere bir yavru kedi bulan aile, onu da evlerine getirdi. Şifa, gebelik dönemindeyken yavru kediyi emzirerek ona annelik yapmaya başladı. ‘Gofi’ adı verilen kedi kısa zamanda sağlığına kavuştu. Hatay’ın Reyhanlı ilçesine geri dönen ailenin köpeği ile kedisinin birlikteki görüntüleri dikkatleri çekiyor. İkinci kez gebe kalan Şifa, Gofi’yi hâlâ emziriyor ve onu yavrusu gibi sahipleniyor. İbrahim Budanur, “Ailemizin bir parçası haline gelen köpek ile kedi, anne ve yavrusu gibi davranıyor” dedi.

DUYGUSAL ANLARIN ŞAHİDİ

Bu süreçte Şifa ve Gofi arasında kurulan bu güçlü bağ hem aileleri hem de çevrelerindeki insanları duygulandırıyor. Aile, bu özel ilişkinin keyfini çıkarırken, yaşadıkları olayların ardından hayvanların insani değerleri nasıl taşıyabileceğini de gözler önüne seriyor. İbrahim Budanur, onların bu ilişkisini gururla izliyor ve yaşadıkları zorlukların ardından bu tür uyumlu anların kendilerine umut verdiğini vurguluyor.

ÖNEMLİ

