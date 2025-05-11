Reyhanlı’daki Saldırıda Söz Konusu Acılar

ANNE VE KIZI ACILARINI BİRLİKTE PAYLAŞIYOR

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde yaşanan terör saldırısında evlatlarını kaybeden Döne Kuvvet ile kızı Kübra Erboz, 12 yıldır Anneler Günü’nü hüzünle geçiriyor. Erboz, “Suçlular yakalandıkça yüreğime su serpiliyor. Rabbim kimseye yaşatmasın böyle bir acı, ülkemizde hiçbir zaman böyle felaketler olmasın” diyerek duygularını dile getiriyor. 11 Mayıs’ta meydana gelen saldırılarda toplamda 53 vatandaş hayatını kaybetmişti. Bu saldırıda hayatını kaybeden 2 yaşındaki Fatmanur Erboz ve teyzesi Nadire Kuvvet’in ailesi de aynı günde gerçekleşen Anneler Günü’nü buruk bir şekilde geçiriyor.

HER YIL AYNI AĞIR ACILAR YAŞANIYOR

Evlatlarını bombalı saldırı sonucunda kaybeden Döne Kuvvet ve kızı Kübra Erboz, bu büyük acıyı birlikte yaşıyor. Kübra Erboz, “11 Mayıs’ta Reyhanlı’da gerçekleştirilen saldırıda ablamı ve kızımı kaybettim. Her yıl bu acıları yaşıyoruz. Mayıs ayı gelince içimize bir hüzün çöküyor. Ailesinden birini kaybetmek, bir evladını, ablasını kaybetmek çok zor” diyerek hissetiklerini ifade ediyor. Anneler Günü’nün bu yıl 11 Mayıs’a denk geldiğini belirterek, “Bu durum biraz daha acı. Sanki o anı tekrar yaşamış gibi oluyoruz. Hüznümüz her daim sürüyor. Suçlular yakalandıkça içimiz ferahlıyor. Umuyorum ki bir daha böyle acılar yaşanmaz” şeklinde konuştu.

DEVLETİMİZİN GÜCÜNE GÜVENİYORUZ

Olayın faillerinin yakalandıkça yaşadıkları buruk sevinçten bahseden Erboz, “Her zaman devletimizin askerine ve polisine güveniyoruz. Suçluların yakalanacağına emindik. Süreç biraz uzun sürdü ama Suriye’deki rejimin çökmesiyle suçlular tek tek yakalanmaya başladı. Tek bir kişi kaldı, onun da en kısa sürede yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını umuyoruz. Türk adaletinin elini kelepçeli görmek istiyoruz” dedi.

KAYIPLARIN AĞIR YÜKÜ

Saldırıda hem kızını hem de torununu kaybeden Döne Kuvvet ise, “Saldırıda kızımı ve torunumu kaybettim. Bu acılara dayanabildiğim için Rabbime şükür ediyorum. Dayanılacak bir acı değil ve Rabbim kimseye böyle bir acı yaşatmasın” diyerek duygularını paylaştı.