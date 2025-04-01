Reykjanes’teki Yanardağ Yine Patladı ve Tahliye Başladı

YENİDEN PATLAMA MEYDANA GELDİ

İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’ndaki yanardağda yeniden patlama yaşanması sebebiyle bir kasaba ve kaplıca merkezi tahliye edildi. Bu bölgedeki yanardağ, güneybatıda yer alıyor ve tekrar faaliyete geçti. İzlanda Meteoroloji Ofisi, meydana gelen sarsıntıların ardından yanardağda yerel saatle 09.45 sıralarında bir patlama olduğunu bildirdi. Patlamadan hemen sonra, zeminde 700 metre genişliğinde bir çatlak oluştuğu ve bunun büyümeye devam ettiği ifade ediliyor.

KASABA VE KAPLICA MERKEZİ TAHLİYE EDİLDİ

Grindavik kasabası ve bir kaplıca merkezinin patlamadan yalnızca kısa bir süre önce tahliye edildiği, kasabaya giriş ve çıkışların kapatıldığı açıklandı. Ülkede meydana gelen bu olayın ardından, Reykjanes Yarımadası’ndaki yanardağda daha önce 18 Aralık 2023’te de bir patlama yaşanmıştı. O dönemde, Grindavik kasabasında yaşayan yaklaşık 4 bin kişi, Kasım ayında tedbir amaçlı olarak tahliye edilmişti. Kasaba sakinlerinin küçük bir kısmı patlamadan sonra bölgeye geri dönmüştü. Yanardağda 2021 yılından bu yana çeşitli zamanlarda patlamalar devam ediyor.

PATLAMALAR SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Reykjavik’teki gelişmeler, bölgedeki yanardağın hareketliliğinin sürekli hale geldiğinin ve patlamaların devam ettiğinin altını çiziyor. Yerel halk ile yetkililer, bu tür olaylarla başa çıkmak için gerekli önlemleri almayı sürdürüyor.