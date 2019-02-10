Reynmen: Lütfen boşu kesin artık

Şarkıcı Berkay, Reynmen’in ilk şarkısı ‘Derdim Olsun’ şarkısı için “Youtube’da şarkıyı yayınlayan kanalın ve şirketin sadece kendi görebildiği bir analitik raporu var. Varsa öyle bir delikanlı çıksın açıklasın ona göre konuşalım” dedi.

Ulaştığı rakamı inandırıcı bulmadı

Berkay Şahin, Youtube’da izlenme rekorları kıran şarkıların doğru olmadığını söyleyerek Reynmen’e şu sözlerle gönderme yaptı:

“Reynmen’i yaptığı güzel işlerden dolayı tebrik ediyorum. Kendisini de çok seviyorum ama on gün gibi kısa sürede yaklaşık seksen milyon gibi bir rakama ulaşmış olmasını da inandırıcı bulmuyorum.

Üç yüz, beş yüz milyon izlenmiş şarkıların ilk bir haftasının bana analitik raporlarını açıklasınlar. Youtube’da şarkıyı yayınlayan kanalın ve şirketin sadece kendi görebildiği bir analitik raporu var. Varsa öyle bir delikanlı çıksın açıklasın ona göre konuşalım.”

Reynmen: Boşu kesin artık

Berkay Şahin’in açıklamalarına Instagram hesabından cevap veren Reynmen, “17 milyon tekil kişi ortalama 5 defa dinlemiş. Lütfen boşu kesin artık” dedi.