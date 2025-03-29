Reyyan Ve Melis’e Akülü Sandalye Hediyesi

İKİ PRENSESİN BAYRAM SEVİNCİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde misafir ederek akülü tekerlekli sandalye hediye ettiği serebral palsi hastası çocuklar Reyyan ve Melis, Ramazan Bayramı’na sevinçle girdi. Kayseri’de yaşayan Melis Şahan (12) ve Reyyan Usta (12), tedavi için Ankara’ya geldiklerinde ailelerine Beştepe Millet Camisi’ne gitmek istediklerini iletti. Kadir Gecesi’ni geçirmek için camide bulunan Reyyan ve Melis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da camiye geleceğini duyduklarında kendilerini görmek istediler. Camideki yetkililer durumu bildirdikten sonra Erdoğan, çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti ve akülü tekerlekli sandalyeleri hediye etti.

TAYYİP DEDE İLE GÖRÜŞMEK EN GÜZEL HEDİYE

Kayseri’ye dönen Reyyan Usta, yaptığı açıklamada “Tayyip dede ile görüştüm. Çok cana yakınlardı. Sarıldım ve ellerinden öptüm. Bize hediyeler verdiler. Orada istediklerimizi yaptılar. Gece 2’ye kadar oradaydık. Önce namazlar kılındı, ardından dualar okundu. Sonrasında salavatlar çekildi. Tayyip dedemize çok teşekkür ediyoruz. Her istediğimize katlandı ve yaptı. Çok selam söylüyoruz. Biz koronavirüs döneminde dışarı çıkamıyorduk. O dönemde Tayyip dedemiz izin çıkarttı ve öyle gezmeye çalıştık. Tayyip dedemle görüşmek en güzel bayram hediyesi oldu. İnşallah Kayseri’ye de bekleriz. Gelirse çok seviniriz. Evimizde mantı yapacağız ve çay içeceğiz” şeklinde duygu ve düşüncelerini belirtti.

HEYECAN VE MUTLULUK DOLU ANLAR

12 yaşındaki Melis Şahan, Külliye’de akülü araç verdiklerinde “Orada da sürdüm. Sonra Tayyip dedemin elini öptüm. Namaz da kıldık. Tayyip dedemi görünce de mutluluk hissettim ve heyecanlandım” sözleriyle heyecanını anlattı.

ÇOCUKLARA GÖSTERİLEN İLGİ

Reyyan’ın annesi Şeyda Usta, Ankara’ya fizik tedavi için düzenli olarak giden ailelerinin bu haftada Kadir Gecesine denk geldiğini belirtti. Çocuklarının camide namaz kılmak istemesi üzerine tekliflerini kabul ettiklerini ve Reyyan’ın Erdoğan’la görüşmek istemesi üzerine yetkililerle iletişime geçtiklerini ifade etti. “Burada çok güzel karşılandık. Çocukları kucaklarında aldılar ve taşıdılar. Araçlarımızın olmaması üzerine çocuklarımıza akülü araba hediye edeceklerini söylediler. Bu bizim için sürpriz oldu” dedi.

Melis’in annesi Öznur Şahan da çocuklarının mutluluğunun kendilerini de sevindirdiğini dile getirerek, Cumhurbaşkanı’nın ilgisini vurguladı. “İbadet için gitmiştik ama kızlarımız sesini duyurdu. Kızlarımızı kabul etti ve birebir ilgilendi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz” diye ekledi.

KAYSERİ