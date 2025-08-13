Rezan Epözdemir Adliyeye Sevk Olundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, adliyeye sevk edildi. Epözdemir, pazar günü gözaltına alınmıştı. Ünlü avukatın, poliste ifade vermediği ile ilgili olarak savcıya ifade vereceği bilgisi alındı.

PASAPORTUNA EL KONULDU, İŞ YERİNDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma sürecinde, Rezan Epözdemir’in pasaportuna el konulmuştu. Emniyet güçleri, Epözdemir’in Levent’teki ofisinde de arama gerçekleştirmişti. Gözaltı süresinden bu yana, Epözdemir’in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

REZAN EPÖZDEMİR NEYLE SUÇLANIYOR?

Önemli davaların avukatı olan Epözdemir, rüşvet, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ’ye yardım suçlamaları ile karşı karşıya kalıyor.

150 BİN DOLAR RÜŞVET İDDİASI

Epözdemir hakkında yürütülen soruşturmada gizlilik kararı alındığı, ardından A.D. isimli bir tanığın ifadesinin alındığı öğrenildi. Tanık A.D., Epözdemir’in rüşvet aldığını iddia ederken, üç farklı durumu işaret etti. Savcılık, bu eylemlerden ikisinde vekalet ilişkisi olduğunu belirterek, soruşturma izni almak için dosyayı ayırdı. Vekalet ilişkisi olmayan 2021 yılındaki olayda ise Epözdemir ile C.Ç.’nin, bir tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar rüşvet aldıkları öne sürüldü.